Os serviços secretos israelitas marcaram uma geração. Têm sido um exemplo a seguir por todo o Mundo. O mito da Mossad passou pela imagem de fortaleza inexpugnável. Com base nessa reputação, a indústria israelita desenvolveu inclusivamente sofisticadíssimos softwares de recolha de informações, que exporta com lucro e algum dano moral para todo o Mundo. Este é o primeiro conceito que terá de ser revisto, em virtude do ataque do Hamas a aldeias e cidades de Israel, fazendo um número ainda não determinado de reféns sem que os serviços secretos tenham sequer desconfiado. O segundo mito destruído pelos acontecimentos do fim de semana é o da qualidade do sistema defensivo do país. Milhares de rockets conseguiram vulgarizar as defesas antiaéreas. Desde o seu nascimento, Israel é uma democracia sitiada por quem a quer destruir. O que distingue o país é a força da democracia ocidental nas suas instituições, incrustadas no Médio Oriente. Nos últimos tempos, esta tem sido uma democracia doente, vítima de guerras intestinas, sobretudo por causa de um primeiro-ministro acusado de corrupção que tem tentado anular o equilíbrio de poderes para se perpetuar. Estará neste desgaste democrático a perda de uma série de valências do Estado. Depois desta humilhação, a guerra que agora começou vai ser difícil, sangrenta e cada vez mais global.