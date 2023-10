Bilhete Postal

Com o caos espalhado pelos hospitais do País a fazer lembrar o tempo da Covid há um balanço inapelável a ser feito: o novo modelo de governação da saúde falhou redondamente e deve acabar o mais depressa possível. A gota de água que consolidou esse fracasso foi a conferência de imprensa do diretor das Urgências do Santa Maria, quando decretou o estado de contingência. Disse o médico que sabia do encerramento de outras Urgências, não pelas administrações hospitalares, mas pelas ambulâncias que lá apareciam. Ora, se um gestor não consegue sequer garantir a comunicação entre as lideranças dos hospitais, existe para quê? A principal fatia de culpa deste falhanço clamoroso nem deve ser do CEO Fernando Araújo. Era difícil fazer melhor. Porém, o facto de ainda nem sequer estarem definidas as regras nem a orgânica do sistema acentua o facto de estarmos perante uma mera ficção, sem qualquer efeito prático na melhoria do Serviço Nacional de Saúde, transformado em serviço ocasional de saúde, na certeira expressão usada neste jornal pelo autarca Ricardo Rio. Fernando Araújo e Manuel Pizarro são grandes amigos. Para preservarem essa amizade, o CEO deve demitir-se, ou o ministro tem de acabar com o cargo. Até porque, aos olhos dos portugueses, será ele, no fundo, o responsável pelo colapso da saúde que está em marcha perante o olhar impotente dos portugueses.

Ver comentários