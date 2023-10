Na entrevista à TVI, Luís Montenegro deu um importante contributo para a clarificação da direita. Disse o líder do PSD que será candidato a continuar à frente do partido seja qual for o resultado das eleições europeias. Trata-se de uma declaração importante sob dois pontos de vista. Em primeiro lugar, desfaz as dúvidas sobre o seu grau de compromisso e empenho, algo que começava a ser questionado mesmo entre os mais próximos do líder social-democrata. Mais importante: separa as águas. A partir de agora, se alguém quiser o lugar de Montenegro sabe que terá de lho conquistar. Ou seja, para apear o líder do PSD vai ser preciso correr contra ele. Isso afasta a generalidade dos sociais-democratas que têm ambições e que sabem que combater um líder em exercício pode ser contraproducente para o futuro. Estou convencido, por exemplo, que Carlos Moedas jamais o fará. E mesmo a atração fatal que parte do partido tem por Passos Coelho fica condicionada devido a esta nova condição. Passos terá de ir a votos contra o seu próprio líder parlamentar, o que não é um movimento linear. Talvez à imagem do que Marques Mendes fez para Belém, Montenegro ganhou espaço ao posicionar-se com antecedência como candidato a S. Bento. Tal como o comentador, com esta antecipação passa a ser o mais provável candidato do PSD ao cargo de primeiro-ministro nas próximas eleições.