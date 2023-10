Bilhete Postal

Os elogios de Marcelo ao Orçamento do Estado não surpreendem. O chefe do Estado tem vindo a reaproximar-se do Governo depois de alguns sobressaltos comunicacionais no verão. O que surpreende é que não houve uma simples adversativa, um único mas, uma pequena condicional, não houve a mais leve sombra de dúvida ou crítica na avaliação positiva que o Presidente da República fez da proposta de Fernando Medina. Foi uma adesão total e incondicional de Belém aos argumentos, aos cenários e aos números do ministro das Finanças. Ouçamos Marcelo a qualificar o documento: prudente, cauteloso, a única via possível, um orçamento sempre com o pé atrás, o que é avisado, sobretudo numa altura de crise internacional, com a inflação, a Ucrânia “e agora mais outra guerra”. Quando na verdade não era difícil apontar, já não diria falhas nem críticas, mas pelo menos alguns reparos ao Orçamento do Estado para 2024. Desde logo o recorde fiscal ontem aqui noticiado no nosso CM, ou o critério de baixar o IRS só até ao quinto escalão, ou a educação, a saúde, quem sabe outra vez a habitação. O ministro Medina tem sido uma revelação nas Finanças. Prepara-se para brilhar com o maior excedente orçamental da democracia enquanto a dívida continua a baixar. A acrescentar aos méritos financeiros, consegue agora reconciliar Belém e S. Bento. Temos superministro.

