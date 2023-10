No futebol a duas velocidades que vivemos em Portugal, hoje é o dia em que previsivelmente se concretizará o apuramento para o campeonato europeu do ano que vem. Será o apuramento mais precoce de sempre, com recordes de pontos e de golos, numa campanha que jamais esqueceremos e que muito dificilmente será batida no futuro, porque a equipa de todos nós ganhou até agora todos os jogos e leva um impressionante agregado de 24 a zero. E porquê um futebol a duas velocidades? Porque a Seleção está num extremo, e os clubes noutro. A Seleção é encanto, é adesão popular em estádios cheios, é uma sucessão imparável de vitórias e glórias, proporcionadas por craques e estrelas de dimensão global. Já no outro extremo do universo há um conjunto de clubes em crise, a jogar uma liga pobre e sem o mínimo impacto além-fronteiras, com más arbitragens e realizações televisivas nada uniformes, sem qualidade nem repetições suficientes, e com uma estrutura organizativa cada vez mais à deriva. Esta noite não pensaremos nisso, porque vamos ver unicamente o futebol virtuoso, com estádio cheio a vibrar com a equipa de todos nós - e que bela ideia foi levar o jogo do apuramento para a cidade do Porto. Só depois voltaremos à realidade. Talvez não seja descabido começarmos todos a pensar numa espécie de plano de emergência para a Liga portuguesa. Nem que seja com 2030 no horizonte.