O atentado terrorista do Hamas em Israel é um dos ataques mais hediondos da História moderna. Os detalhes do sofrimento que têm sido contados por sobreviventes são relatos do puro mal que por vezes, demasiadas vezes, habita e toma conta do coração dos seres humanos. Ouvir um pai chorar de alívio, e depois chorar ainda mais ao aperceber-se do absurdo de estar aliviado, só por descobrir que a sua filha de 5 anos foi morta, em vez de ter sido levada para o infernal sequestro em Gaza - esta sucessão de abismos emocionais é uma espécie de viagem ao fim da noite escura a que temos assistido vezes sem conta por estes dias. Por tudo aquilo que se passou naquela madrugada e manhã, Israel merece a solidariedade do Mundo. O problema é a forma como tem reagido a esse ataque. Israel é um país que estava sequestrado pelo projeto pessoal de um líder que recorreu demasiadas vezes a extremistas para salvar a pele. Tudo indica que destruiu as bases do Estado nesse processo. Com esta espécie de terrorismo de Estado com que está a castigar toda uma população, em Gaza, prepara-se agora para destruir também a caução moral de que Israel era credora devido ao ataque do Hamas. Os Estados Unidos da América não podem estar isolados na defesa da diplomacia. Portugal, e a Europa, devem juntar-se a este movimento para forçar o Estado israelita a alguma espécie de racionalidade.