Passa-se algo estranho no FC Porto. Durante décadas, os adeptos do futebol habituaram-se a ver na instituição liderada por Pinto da Costa um sucesso ao nível da gestão económica e desportiva. Com essas duas armas, os dragões tornaram-se um caso de estudo, sendo muitas vezes apontados, inclusivamente, como exemplo internacional, e foram alvo da inveja dos outros principais clubes do País. Uma equipa de uma pequena economia como a portuguesa conseguiu atingir o topo da pirâmide, ganhando a Liga dos Campeões no início do século, numa altura em que a competição já se tinha transformado num restrito clube de ricos. Isso foi em 2004. Menos de 20 anos depois, quando se olha para o estado financeiro dos três principais clubes portugueses, percebemos que o processo de degradação se desenrolou de uma forma muito acelerada. O FC Porto é hoje uma sombra desse gigante que foi no início do século. Sucumbiu à má gestão, à ganância dos dirigentes e ao progressivo envolvimento em casos mais ou menos obscuros de comissões e prebendas. Perante o olhar resignado dos adeptos fantásticos que tanto puxam pela instituição, o FC Porto afunda-se agora numa polémica indigna, e desnecessária, sobre prémios de gestão. Mais do que uma crise desportiva, que acaba por ser disfarçada nos últimos anos pelo génio de Sérgio Conceição, o FC Porto vive uma profunda crise moral.