Os governos ocidentais olham sobretudo para o dia a dia por causa da ditadura das sondagens. O efeito prático deste movimento é a escassez de pensamento estratégico sobre o futuro. Por estarem no centro da vida pública, os estudos devem ser avaliados com rigor. O tema é urgente entre nós porque se aproxima novo ciclo eleitoral. Nas europeias estaremos perante um difícil desafio para as sondagens, sobretudo pela data e pela importância reduzida que os portugueses dão a este voto. Foi por este conjunto de razões que, ao contrário do habitual, aceitei participar na reflexão levada a cabo pela associação que reúne as empresas do setor, a APODEMO, num congresso, ontem, em Lisboa. Tal como na generalidade dos países europeus e nos EUA, em Portugal também já houve grandes falhanços das sondagens. Um dos mais recentes foi a inesperada vitória de Moedas em Lisboa. Por causa desse erro, que nem sequer envolveu este jornal, juntámo-nos à Intercampus num processo de autorregulação, quer na recolha, quer na análise, quer na publicação dos dados dos barómetros do CM, da CMTV e do ‘Negócios’. As sondagens constituem um meio poderoso para a perceção da realidade, e não um fim que determina as escolhas públicas. São, por isso, uma ferramenta fundamental da democracia, e como tal devem e continuarão a ser escrutinadas. Essa é a nossa garantia ao leitor.