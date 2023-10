Começa esta semana a visita de responsáveis editoriais e rostos do CM e da CMTV ao distrito de Vila Real. Trata-se de mais uma etapa do projeto ‘CM Mais Perto’, que visa agradecer o trabalho dos postos de venda que levam o nosso jornal até aos leitores. Eu próprio estarei, quarta-feira, em diversas localidades do distrito, para participar pessoalmente na homenagem aos locais onde o Correio da Manhã mais vende e onde cresceu este ano. Ao longo de 2023, com o CM a celebrar o quadragésimo quarto aniversário, visitamos todos os distritos de Portugal continental, pelo que, no mês que vem, estarei em Viana do Castelo. Em dezembro voltarei ainda ao Porto, para agradecer a um distrito que nos honra com o enorme crescimento de vendas registado nos últimos meses. A adesão ao Correio da Manhã a norte é o grande acontecimento do ano para este projeto jornalístico, e reforça a nossa implantação nacional como jornal líder. De acordo com os dados do organismo que controla as tiragens, todos os meses levamos mais de 1 milhão e 200 mil exemplares do Correio da Manhã até aos leitores de todo o País. É obra. A preferência honra-nos. E quem nos ajuda merece palavras de agradecimento. Sem a rede capilar de quiosques, papelarias, pequenos negócios e postos de venda em geral, não seria possível a um jornal de cariz nacional como o nosso chegar aos leitores e abraçar o País. Obrigado.