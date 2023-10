Bilhete Postal

Já se percebeu que o aumento do IUC é um morto-vivo. Teoricamente, ainda existe, mas já está em marcha todo o ritual político que, muito provavelmente, há de acabar no funeral da medida. A correção de rota por parte do Governo terá a cumplicidade ativa da bancada do PS, assustada com a reação da opinião pública em geral, e dos mais idosos em particular. Vai cumprir-se o tradicional movimento de recuo, apanágio da política ocidental sempre que há clientelas a protestar - ainda na semana passada aqui falávamos da ditadura do presente por causa das sondagens que impedem o amadurecimento de qualquer estadista, e eis que aqui está mais uma prova do fenómeno. Neste caso, não é certo que o eventual fim da medida seja um erro. A proposta de aumento do IUC é uma pequena metáfora das contradições que enfermam o discurso e a prática de defesa do ambiente. Como se pode defender a sustentabilidade que nos vai salvar no futuro se, no curto prazo, ficamos sem dinheiro? Como se pode colocar um pobre a arcar alegremente com o aumento de um imposto para defender o clima, se a sua vida, já de si dura, ficará ainda mais difícil? Como conciliar o presente mais negro com a promessa de um futuro mais verde, se, a prazo, na frase keynesiana, estaremos todos mortos? O PS profundo já fez as contas à metáfora. O mais certo é que Medina tenha de ir cobrar estes 84 milhões para outra freguesia.

Ver comentários