O Presidente disse, no arranque deste Governo, que a saída de Costa implica eleições antecipadas. Só que Costa tem a imbatível vantagem do tempo, e a Constituição pode gerar uma curiosa anomalia política. Olhemos para o calendário. O próximo chefe de Estado será eleito em janeiro de 2026. As legislativas serão apenas no final desse ano. Ou seja: a eventual saída de Costa a partir do verão de 2025 não irá provocar a dissolução do Parlamento, porque Marcelo já não terá esse poder. O que significa que Costa pode obrigar este PR a conviver com outro primeiro-ministro até ao fim do seu mandato. A Constituição prevê que “o Primeiro-Ministro é substituído na sua ausência ou no seu impedimento pelo Ministro que indicar ao Presidente da República”. A definição de impedimento não é detalhada. Vejamos um cenário: em agosto de 2025 Costa decide candidatar-se a Belém. Isso será um impedimento? Parece-me facilmente arguível que sim. Imaginemos que Costa indica o ministro das Finanças. Medina teria, ‘grosso modo’, um ano para governar e fazer campanha até às legislativas de 2026, em que seria, provavelmente, o candidato do PS - não há razão para apresentar outro cabeça de lista que não um PM em exercício. Um primeiro-ministro não eleito com cerca de um ano para preparar eleições: eis a curiosa anomalia política que a Constituição pode gerar. Convém começarmos a pensar nisto.