Bilhete Postal

Depois de um ano de intensas polémicas políticas, muitas delas mais ou menos abstratas, eis que a discussão parlamentar do Orçamento do Estado surge no momento em que se vive uma crise com implicações potencialmente muito mais graves para o Governo. O tema da TAP preencheu a agenda durante muitos meses, na sequência das manchetes do CM que revelaram a indemnização de 500 mil euros pagos a uma governante. Seguiram-se várias demissões governamentais, e a célebre comissão de inquérito das bicicletas voadoras. Todos nós percebemos logo o que se tinha passado, quem eram os culpados, e quem estava a fazer-se de morto. A eternização do tema, porém, acabou por nos desinteressar a todos, e as sondagens que mantiveram o PS à frente, contra ventos e marés, aí estão para provar esse alheamento. Bem diferente é o problema da saúde. Todos os portugueses, de uma forma ou de outra, sentem na pele a crise do SNS. A lista de problemas é imenso: o caos absoluto que se vive nos hospitais, o pandemónio com as urgências fechadas e a funcionar por escalas horárias e geográficas, a balbúrdia da reorganização dos centros de saúde, a falta de médicos de família, o falhanço completo do novo sistema de liderança, e o prolongado desacordo entre o ministério de Pizarro e os sindicatos. O fracasso da saúde pública desumaniza o Estado português de forma indesculpável.

