Saúde, habitação e salários. Os três temas que maiores dificuldades criam ao Governo marcaram o primeiro dia de debate parlamentar do Orçamento do Estado. O mais curioso é que os ataques vieram sobretudo da esquerda. Bloco e PCP teimam em distanciar-se de António Costa com a crítica ao excedente das contas públicas. Se o Estado ganha mais dinheiro do que gasta, a poupança devia ser usada a melhorar os salários, as pensões e o nível de vida dos portugueses, dizem os partidos à esquerda do PS. Bem pode Medina pregar que seria imprudente gastar o excedente na reivindicação do momento. Para a esquerda, essa é a linha vermelha que vai ser acentuada a caminho das eleições europeias, momento outra vez muito difícil para os arrependidos da ‘geringonça’. O princípio geral é simples, e passa bem: de que servem as contas certas se os portugueses estão a sofrer nos hospitais fechados, nas escolas em greve, com os salários baixos e com os impostos a subir? Em suma: de que serve o excedente se os portugueses estão a viver pior? Ideias simples, que os portugueses percebem muito bem, e que acentuam a falta de comparência da direita. O líder do PSD não é deputado. Sempre que há debate na Assembleia da República, essa falha acentua-se, e o eixo da política descai, ou para a esquerda, ou para Ventura. O palco parlamentar voltou a proporcionar um passeio político ao primeiro-ministro.