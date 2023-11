Irem os pais antes dos filhos é a ordem natural das coisas, e invertê-la provoca uma tristeza sem fim. É a dor maior, diz o povo na sua eterna sabedoria, e foi essa dor maior que se atravessou nas vidas do pai e da mãe de uma jovem artista, de beleza inigualável e voz maravilhosa, a que nos íamos todos habituando, à medida que crescia, como mais uma talentosa seguidora da tradição familiar. A mãe, Fernanda, não conheço, ter-me-ei cruzado com ela uma ou duas vezes, de fugida. O pai, Tony, pelo contrário, sei hoje que é um homem bom e leal, de uma frontalidade esculpida pela amargura que o destino lhe reservou, e seguramente grande amigo do seu amigo. Artista que encanta os portugueses há muitos anos, emociona-nos a todos a dor que se lhe vê na cara desde que há três anos perdeu a sua menina num acidente estúpido na autoestrada principal do País, numa noite da pandemia. Confia-se em Tony Carreira com facilidade - se houver uma eficácia da verdade, ele perdeu todos os elos com a mentira e dedica-se às pessoas em quem diz “confiar, sem saber porquê”. O pouco consolo que encontrou está na força transformadora que imprimiu à obra social em nome de Sara Carreira. O julgamento do estúpido acidente, sobre o qual hoje voltamos a fazer manchete, tem tido excesso de direito e falta de compaixão. Podia acontecer a qualquer um, cansa-se de dizer Tony. Mas ninguém lhe pediu desculpa. Um perdoa-me que continua em falta.