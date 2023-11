Todos os ministros em funções têm legitimidade para intervirem publicamente. Isso está fora de causa. Mas quando António Costa escolhe o ministro João Galamba para encerrar o debate parlamentar do Orçamento do Estado isso tem uma leitura política inequívoca. Essa leitura política constitui uma novidade relevante. Ao contrário do que a generalidade dos portugueses achava, incluindo uma esmagadora maioria do eleitorado socialista, e até os ministros mais sensatos do Governo, Galamba não está em funções apenas porque Costa teve de travar as interferências eventualmente excessivas de Marcelo, o que faria do ministro um mal menor. Pelos vistos, não é isso. Galamba está no Governo porque o primeiro-ministro o apoia ao ponto de o escolher para a defesa do Orçamento do Estado. Essa novidade é, aliás, sublinhada pelo cumprimento efusivo no final da votação, em ambiente de segredinhos cúmplices entre os dois, cumprimento esse que foi recebido com natural júbilo e satisfação por João Galamba, que aproveitou para sair do hemiciclo num inesperado segundo lugar na hierarquia, logo atrás do chefe. Pensávamos todos que o protagonista maior de um lamentável episódio de bicicletas voadoras, sequestros em casas de banho e vidros partidos no ministério era um embaraço para o líder do executivo, um dano colateral no duelo com Belém. Afinal, descobrimos que está transformado num peso-pesado.