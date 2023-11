A anomalia política gerada pela Constituição, assim lhe chamei aqui na semana passada, tem um efeito prático previsível. Vamos por partes: a anomalia política é simples. Como o Presidente não pode dissolver nos últimos 6 meses do mandato, ou seja, de setembro de 2025 em diante, se o primeiro-ministro sair nesse período é substituído por alguém indicado pelo PS, e o novo chefe do Governo ficará no cargo muito provavelmente até às legislativas, cerca de um ano depois, no fim de 2026. Isso seria uma jogada política ousada, mas que pode ter uma justificação entendida pelo eleitorado - por exemplo, no caso de Costa decidir candidatar-se ao cargo de chefe de Estado. Uma breve reflexão sobre este calendário, partilhada no ‘Bilhete Postal’ de sábado, levou a uma série de comentários que recebi com interesse. Dentro do PS, há quem diga que esta seria uma forma eficaz de Costa escolher ele próprio o seu sucessor e evitar a subida ao poder de Pedro Nuno Santos. Ao mesmo tempo resolvia as presidenciais - o candidato seria Costa, talvez vencedor antecipado. O mais certo é que Marcelo não queira correr o risco de ser obrigado a dar posse a outro primeiro-ministro do PS sem eleições. A única forma de o evitar é dissolver o Parlamento até setembro de 2025. O que significa que provavelmente haverá legislativas dentro de exatamente dois anos, em novembro, ainda antes das presidenciais.