Bilhete Postal

À força de assistirmos a tamanha cegueira bélica, Israel está a transformar-se rapidamente na figura que corporiza o mal nesta guerra, uma guerra que começou por ser contra o Hamas, mas que agora é uma verdadeira carnificina vingativa, um festim de horror contra povoações civis. O Mundo descobre, estupefacto, que Telavive pode facilmente transformar-se numa máquina de destruição desumana, numa ação sanguinária sem igual. Este jornal juntou-se às vozes que falaram claro desde o primeiro momento: o ato terrorista de 7 de outubro, perpetrado pelos radicais do Hamas, foi infame e monstruoso, e ficará na história como um dos crimes mais hediondos. Não há desculpa nem contexto de qualquer espécie que enquadre uma carnificina como aquela a que assistimos e que os enviados especiais do CM mostraram aos portugueses, visitando os locais onde famílias inteiras foram massacradas sem dó nem piedade. Porém, a estratégia do regime do malfadado Netanyahu está a conseguir colocar todo o Mundo contra Israel, e cada vez com mais motivos de repúdio. O país está a transformar-se num embaraço para todo o mundo civilizado, e este primeiro-ministro, na sua estratégia de varrimento total da Faixa de Gaza, é hoje, objetivamente, o grande inimigo do seu povo. Como democracia que é, Israel tem de agir com princípios, sob pena de perder toda a superioridade moral que tem sobre os terroristas.

