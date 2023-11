Já se percebeu que o tema da guerra entre Israel e o Hamas é muito atreito a incendiar paixões irracionais. Qualquer palavra ou expressão fora do lugar incendeia os ânimos. Com mais ou menos razão no que disseram, esse efeito já atingiu personalidades tão díspares como António Guterres, o chefe da Web Summit ou o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa deu-se ontem ao luxo de passear no meio de uma manifestação a favor da Palestina, procurando debater o tema de forma racional com um conjunto de pessoas que simplesmente não estavam ali para isso. Nesse sentido, o chefe do Estado correu um risco desmesurado e desnecessário. Chegou ao ponto de se confrontar com alguém, de dedo em riste, a cobrar-lhe a declaração óbvia e cristalina que proferiu na presença do embaixador da Palestina, no bazar diplomático, sexta-feira passada: independentemente de se reconhecer que só a existência de dois Estados resolverá o conflito de décadas, a verdade é que a agressão terrorista de 7 de outubro está fora dessa avaliação. É o mal absoluto. Claro, a resposta de Israel ultrapassou todo o limiar da razoabilidade, e estamos neste momento a assistir a um confronto entre os radicais dos dois lados, com a agravante de serem poder em Telavive. Pode criticar-se a declaração de Marcelo. Daí a colocar-se em causa o Presidente, de dedo em riste, vai um abismo que não deve ser tolerado jamais.