Muitos terão ficado surpreendidos com a dimensão dos protestos que varreram o País, no domingo, contra o aumento do Imposto Único de Circulação. A manifestação fez-se notar, quer pelo caos no trânsito que provocou, quer pelo sinal sonoro a que recorreu. Quase 30 anos depois do grande buzinão da Ponte 25 de Abril, eis que regressa ao centro da vida coletiva essa entidade mítica da política portuguesa, a buzina. Foi à força de buzinões, a princípio tímidos, depois alargados a toda a margem Sul, e finalmente cristalizados no bloqueio da ponte, que o cavaquismo acabou, ou pelo menos começou a ser derrubado. Eis que as buzinas se voltaram a ouvir bem alto, na Baixa e no centro de Lisboa, do Porto, e de muitas outras cidades de norte a sul, Litoral e Interior. É curiosa a semelhança: tal como agora está em causa um máximo de 25 euros de cada vez, em 1994 o aumento da portagem também era considerado pequeno.Cinquenta escudos, ou seja, 25 cêntimos. Quase nada, parecia. Talvez por isso, o poder cavaquista, aparentemente inexpugnável, desvalorizou o protesto no primeiro momento. Grave erro de cálculo. Há momentos históricos em que o relevante não é a dimensão de um aumento. É a criação de um ponto focal que centraliza todo o descontentamento, e o potencia. Veremos se esta é uma dessas ocasiões especiais que mudam o rumo dos acontecimentos.