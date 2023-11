Na sondagem que hoje começamos a publicar, fazer eleições antecipadas é a solução defendida por dois terços do eleitorado. Amanhã, revelaremos as intenções de voto registadas neste estudo de opinião, realizado em cima da crise política, mas que serve para nos conhecermos melhor, e também, quem sabe, para ajudar os atores políticos a tomarem as decisões com que se vão confrontar. O tom elevado da generalidade dos partidos ouvidos em Belém, bem como o consenso alargado sobre as eleições antecipadas, são dois fatores que reforçam o otimismo, a tranquilidade e o espírito construtivo com que todos, partidos políticos, Justiça, jornalistas, sociedade em geral, devemos encarar esta difícil fase da nossa vida coletiva. Quando, hoje, o Presidente da República falar ao País, sabemos também que há um consenso suficientemente alargado sobre a necessidade de aprovar o Orçamento do Estado, de forma a manter os mercados internacionais tranquilos e a concretizar um conjunto de medidas genericamente consideradas como positivas para a população. Deixar a Justiça fazer o seu trabalho, dotar o Estado de um Orçamento que possibilite assegurar a estabilidade de vida das pessoas e do País, dar tempo ao PS para se reorganizar e ir a votos, fazer eleições, escolher o próximo Governo. Este é o roteiro das instituições de um país democrático a funcionar. É assim que deve ser.