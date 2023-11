Iremos a votos de hoje a 4 meses. Uma eternidade, em política. Como vimos nestes dias, num par de horas tudo muda. A esta distância, ninguém sabe como estará o nosso mundo a 10 de março de 24. Daqui até lá continuaremos a viver debaixo do jugo mortífero de duas guerras, ambas com difícil solução à vista. O combate à inflação não dará tréguas, e os juros continuarão a ser um flagelo para as famílias e para o Estado. O País enfrenta o risco de uma recessão, e os portugueses continuarão a sofrer as debilidades da saúde, da educação, da falta de casas, dos empréstimos à habitação galopantes.









O processo judicial vai continuar a fazer um strip- tease às catacumbas morais do regime. As consequências são, a esta distância, imprevisíveis, e a violência verbal dos advogados contra o Ministério Público indicia que o caso pode ser ainda mais grave do que parece. Falta, também, resolver o problema de João Galamba. Após o anúncio da dissolução, Costa deu um passeio a pé com a mulher. É o segundo passeio em poucos dias com relevância política. À chegada à sede partidária, disse que tem uma conversa combinada com Marcelo sobre o ministro.

Estamos longe do epílogo desta crise. Em defesa da honra da República, até para evitar suspeições futuras, é preciso fazer cair o pano sobre este primeiro ato. Obviamente, Galamba tem de sair já.