N o diário da crise política, desta vez houve lugar à vergonha. Portugal envergonhou-se com o triste espetáculo de João Galamba no Parlamento a defender o Orçamento do Estado. Ontem à tarde, olhávamos para a televisão e sentíamos asco e repulsa, como perante uma imagem que fere os telespectadores mais sensíveis. Como foi possível? Depois de tudo o que se passou e que se soube nos últimos dias, perante a evidência bruta de que António Costa não põe fim a esta loucura, vendo Galamba a usurpar a solene cadeira do poder no hemiciclo, para a qual não tem estatura moral, chegou a hora de colocar uma pergunta simples, mesmo que muito dura. O que liga o primeiro-ministro a este político insensato, imaturo e, agora, suspeito de comportamentos, no mínimo, pouco éticos? O que mantém preso os destinos de Costa e de Galamba? Vale a pena fazer os portugueses passar por esta vergonha? Ficámos a saber, nesta semana frenética, que António Costa é um estadista em muitas matérias, mas que é também um verdadeiro desastre a escolher os que o rodeiam, como aliás já tínhamos percebido com o secretário de Estado das construções imaginárias em Caminha, com a governante de contas arrestadas ou com a antiga administradora do meio milhão de indemnização. Costa vai ter de se livrar de Galamba, ou os próximos quatro meses serão muito duros para o regime.