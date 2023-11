Bilhete Postal

Uma comunicação do primeiro-ministro ao país é uma ocasião suficientemente solene para gerar a atenção da comunidade. O facto de ser feita sábado à noite, 48 horas depois da marcação de eleições, acrescenta gravidade à ocasião.O conteúdo da declaração de Costa é muito abrangente e será alvo de controvérsia nos próximos meses. Claro que cabe ao governo atrair investimento público, dizê-lo é sublinhar o óbvio ululante. O problema é que essa atração de investimento deve ser feita dentro da lei e com todas as formalidades institucionais. Deixemos, por isso, que esse debate faça o seu caminho.Creio que o discurso de Costa visava outro objetivo, bem diferente. Atalhar, tão depressa quanto possível, dois factos que os principais conselheiros de imagem já lhe terão dito que não têm volta a dar.A saber: os 78 mil euros de dinheiro vivo no escritório do chefe de gabinete, e a imagem do amigo que andava por aí a vender favores em seu nome. Esses são pecados que toda a gente percebe, e que podem comprometer a leitura que a História fará deste primeiro-ministro.Mais do que o ensaio da defesa jurídica ou a reflexão sobre a arquitetura do Estado, Costa precisava de salvaguardar o seu futuro político ao dizer "peço desculpa", e assim tentar livrar-se de duas manchas que o vão perseguir na perceção popular.