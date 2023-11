Bilhete Postal

Pedro Nuno Santos, o antigo ministro das Infraestruturas que tentou avançar com o novo aeroporto de Lisboa, mas que acabou por se demitir por causa da indemnização a Alexandra Reis, apresentou ontem, como se previa, a sua candidatura a secretário-geral do PS. É o segundo candidato à liderança do partido que governa o país há 8 anos, e vai concorrer com José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna. Um dos dois será o adversário do PSD de Luís Montenegro nas eleições de 10 de março do ano que vem. E assim, salvo nova surpresa de última hora, o país sabe que um destes três homens sucederá a António Costa e será o próximo primeiro-ministro de Portugal. Consciente das suas forças, mas sobretudo das suas fraquezas, Pedro Nuno Santos seguiu à risca a liturgia da moderação, e também da invocação da alma de um partido que se sente ferido e desorientado. A aliança inesperada com Francisco Assis, um evidente centrista que entra na rota para ser candidato do PS a Belém, foi o facto político da noite. Quem assistiu à cerimónia de apresentação da candidatura, seguida, horas depois, pela entrevista de Pedro Nuno Santos à SIC, sabe que está muito longe de ser uma inevitabilidade a passagem do PS para a oposição, daqui por 4 meses. A corrida eleitoral só agora vai começar. O próximo ciclo está totalmente em aberto.

Ver comentários