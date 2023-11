Bilhete Postal

O futebol é campo vasto para medrarem atos de violência. Quer no âmbito do espetáculo desportivo, quer em toda a envolvência associativa, as ameaças, agressões, abusos e injúrias multiplicam-se e tendem a crescer em momentos de crise ou de maior tensão social. A última vez que um clube foi ocupado por um projeto de poder anómalo foi em Lisboa. O Sporting de Bruno de Carvalho era um autêntico santuário para diversos atropelos à lei e à ordem, nomeadamente agressões a jornalistas. No estádio de Alvalade e no seu redor, vários grupos agressivos, muitas vezes fanáticos, construíram em redor do então presidente do clube um ambiente de terror que quase configurou uma ameaça ao Estado de Direito. Felizmente, o Sporting conseguiu erradicar esse perigo. O mesmo dispositivo de constituição daquilo a que se chama uma "guarda pretoriana", com recurso a violência ilegítima e a atos de intimidação sobre adeptos e jornalistas está agora a crescer no âmbito do processo eleitoral do FCPorto. O clube da invicta não está habituado ao confronto entre candidatos a líder. Terá de fazer rápida aprendizagem. O que se passou na assembleia geral é muito grave. A anunciada repetição na próxima semana pode originar uma escalada de violência. Segunda feira, o Estado tem de garantir o primado da lei, salvaguardando a segurança de pessoas e bens. Antes que seja tarde demais.

