Bilhete Postal

Mesmo com o Governo em plenitude de funções era altamente provável que o Imposto Único de Circulação viesse a cair. Já aqui tínhamos dado nota de que o grupo parlamentar do PS se preparava para pedir a Fernando Medina que fosse cobrar impostos para outra freguesia. Ainda por cima quando sabemos que o valor total desta cobrança era relativamente insignificante, se comparado com os grandes números do Orçamento. A partir do momento em que foram marcadas eleições antecipadas, o partido do Governo sentiu maior urgência em ver-se livre deste pesado fardo de contestação, o qual se arriscava a custar muitos votos a 10 de março. Em suma, todo o País ficou a perceber o que se passou aqui. Quando a necessidade de caçar votos aperta, tudo muda. Esta pequena manifestação do eleitoralismo mais rasteiro deve deixar-nos alerta. Os próximos quatro meses vão ser pródigos em promessas, decisões simpáticas, cedências e benesses para as mais diversas clientelas eleitorais. Dos médicos aos professores, dos funcionários públicos aos jovens e desempregados, dos pensionistas às famílias apertadas pelo garrote dos juros do empréstimo à habitação, eis que já corre à desgarrada o discurso eleitoralista dos partidos que aquecem os motores. Os eleitores que se preparem: está dado o tiro de partida para a corrida ao voto que aí vem.

Ver comentários