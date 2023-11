Bilhete Postal

O PS está entre dois amores. Subitamente órfão de um primeiro-ministro que era uma poderosa arma eleitoral, os socialistas procuram um novo líder. A corrida está em aberto. No arranque da campanha, Pedro Nuno parecia imbatível. Cerziu durante anos amizades e preferências no aparelho do PS. Estava à espera da hora de cumprir o seu sonho, e essa hora parecia ter chegado mais cedo do que ousara adivinhar. Pelo contrário, o arranque de José Luís Carneiro foi mais frouxo, com uma sessão mal conseguida em Coimbra. Aos poucos, porém, está a agregar vozes de peso dentro do partido, nomeadamente os ministros, rostos mais conhecidos dos portugueses. Pedro Nuno entra melhor na esquerda. Caso haja maioria com Bloco e PC, haverá ‘geringonça’. Isso afasta os votos dos mais centristas e do centro-direita. De alguma forma, se Pedro Nuno for o líder do PS isso poderá facilitar a fixação do eleitorado do PSD. Ao contrário, Carneiro entra melhor nos centristas, mas terá de apelar ao voto útil para captar eleitorado aos mais à esquerda. Pode seduzir mais facilmente os indecisos do PSD, ainda desconfiados de Montenegro. Nesta primeira etapa, a escolha será dos militantes do PS, cerca de 80 mil. Que não haja dúvida: o mais certo é o partido escolher aquele que der a sensação que está mais perto de conseguir manter o poder.

