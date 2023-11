O barómetro deste mês foi um grande choque, sobretudo para o PSD de Luís Montenegro, mas eventualmente também para o próprio PS, surpreendido pela sua resistência ao desgaste. Montenegro tomou uma decisão sem retorno quando decidiu não lançar um processo eleitoral interno assim que Marcelo anunciou a dissolução do Parlamento. Sob todos os pontos de vista, dar uma legitimidade nova à liderança dos sociais-democratas teria sido bom para o próprio Montenegro. No contexto dramático do País, dificilmente o presidente do PSD seria derrotado fosse por quem fosse, incluindo Passos ou Moedas. Mas Montenegro não teve esse golpe de asa e seguiu em frente como se nada fosse. E, assim, é o PS e os seus potenciais líderes que preenchem as agendas mediáticas e ensaiam o debate de ideias em público, criando a ilusão de uma espécie de primeira volta das legislativas. Quem ganhar o partido chegará a março com alguma frescura adicional e com a nova energia trazida pela eleição direta. Aparecer no barómetro atrás de Pedro Nuno e de Carneiro significa que Montenegro não tem caminho para a vitória? Não necessariamente. O PSD tem de dizer aos portugueses o que propõe para os próximos 4 anos, que esperança tem para oferecer. No fundo, olhar para a vida real e evitar a armadilha dos temas predominantes das redes sociais. Cautela, portanto, nas conclusões precipitadas sobre a sondagem do CM deste mês. Está tudo em aberto.