Bilhete Postal

Na semana passada ficou aqui registada a preocupação com o que se está a passar no FC Porto. Os acontecimentos subsequentes não são de molde a descansar-nos. Pelo contrário.Em primeiro lugar, o presidente do clube fez uma inaceitável relativização da violência ocorrida na célebre assembleia geral, ao afirmar que a coisa pode ter corrido mal, mas não foi ninguém para o hospital.A desvalorização do que se passou constitui uma caução intolerável dos comportamentos criminosos e intimidatórios que ocorreram. Essa frase terá nos próximos tempos um natural efeito de propagação.Tanto assim é que logo o cabecilha da claque do clube se encarregou de escalar o tom de ameaça, ao colocar-se como muralha de violência física em defesa de Pinto da Costa."Para derrubarem o rei, terão de passar por cima de nós", foi a frase tenebrosa do homem dos Super Dragões.Os novos ataques à casa de Villas-Boas e a hospitalização - triste ironia do destino, logo após a frase de Pinto da Costa - de um segurança atacado à porta do prédio são os episódios mais recentes deste filme de terror.Há um caldeirão de violência que está prestes a entrar em ebulição no processo eleitoral que o FC Porto atravessa, e que tem de ser travado com urgência.