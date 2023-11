A forma como os partidos organizam os congressos está completamente desatualizada. A sucessão de intervenções fastidiosas faz com que haja muito pouco interesse no que lá se passa. As audiências dos canais de televisão que apostam em transmitir intensivamente os trabalhos são residuais, o que prova o anacronismo destes eventos. Seria bom que os maiores partidos tivessem ideias novas também nesta matéria, para chegarem aos eleitores com maior facilidade. Essa mudança parece estar longe. Por essa razão, a generalidade dos portugueses terá uma vaga ideia do que se passou em Almada, e o mais certo é ter ouvido unicamente dizer que apareceu Cavaco Silva, dos poucos políticos que ainda movimentam multidões. A falta de informação justifica voltar ao tema, porque Montenegro começou a fazer aquilo que, no ‘Bilhete Postal’ de quarta-feira, tinha sido apontado como essencial: dizer o que propõe para os próximos 4 anos, que esperança tem para oferecer. O líder do PSD comprometeu-se desde logo a baixar o IRS para os jovens e até ao oitavo escalão de rendimentos, garantiu um rendimento mínimo de 820 euros para os idosos no final da legislatura, e prometeu recuperar o tempo de serviço dos professores. É pouco, mas é o início da essencial clarificação. Os portugueses ficam agora à espera do candidato do PS para poderem escolher. Felizmente, isto está muito longe de ficar decidido.

