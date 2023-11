O bilhete postal vai hoje inteirinho para os postos de venda que levam o Correio da Manhã aos leitores de todo o País. Ao longo do ano em que celebramos o 44.º aniversário, visitamos todos os distritos do continente para homenagear os verdadeiros embaixadores do CM. A chama da imprensa escrita mantém-se viva graças a milhares de quiosques, papelarias, tabacarias, cafés, restaurantes e outras lojas e pequenos comércios. Eu próprio estarei amanhã junto dos postos de venda do distrito de Viana do Castelo, onde ontem começámos o nosso périplo. Em dezembro, voltarei ao Porto, para agradecer o enorme crescimento que o povo do Norte proporciona ao nosso jornal. Em janeiro, fecharemos este ciclo agradecendo aos maiores postos de venda do distrito de Lisboa. Percorrer Portugal mostra-nos como o País é vítima da excessiva centralização no Litoral e nas grandes cidades, em detrimento do Interior, das vilas e das aldeias, onde volta a ser duro chegar. Grande parte do País é também vítima da revolução digital. Há funções económicas, como a venda de jornais, menosprezadas por causa do digital, quando depois falta a rede e a Internet, mesmo nas principais autoestradas. A imprensa vive uma encruzilhada. É urgente que o tema entre na campanha eleitoral. Sem jornalismo livre que chegue a todo o País, é a democracia que ficará cada vez mais pobre.