S ubitamente, Luís Montenegro e o PSD conseguiram colocar-se no centro do debate político, algo que, vendo bem, não acontecia há anos. E ambos os candidatos à liderança do PS cometeram o mesmo erro: em vez de lançarem rapidamente outro tema, ao invés de mudarem de conversa, começaram a questionar a proposta social-democrata para aumentar o rendimento mínimo dos idosos para 820 euros. Proporcionaram ao partido de Montenegro a possibilidade de manter a bola no ar e multiplicar explicações, e contribuíram dessa forma para que mesmo os portugueses que desconheciam o tema, e que seriam a esmagadora maioria da população, ouvissem falar dele. Os adversários dos sociais-democratas estão a ajudar o PSD a levar mais longe a ideia de que, desta vez, o partido quer aumentar os rendimentos dos pensionistas, em vez de os baixar. É, portanto, um enorme serviço que José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos estão a prestar a Montenegro. Ora, este triunfo, mesmo simbólico, é ainda mais relevante porque ajuda o PSD a combater a má fama de ser o partido que cortou pensões no tempo de Passos. Com essa má fama, quer Passos quer eventualmente o PSD não voltarão a ganhar outra eleição em Portugal. Agora, a polémica em redor do aumento para os idosos ajuda o partido a entrar no eleitorado mais idoso, que é maioritário na nossa sociedade, e que vai decidir as eleições legislativas de 10 de março.