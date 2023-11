Cai o pano sobre o Governo de Costa. Aprovado o Orçamento, a dissolução está pré-agendada, e em poucos dias chegará ao fim a segunda maioria absoluta do PS na história da democracia. É impossível prever o futuro, mas podemos considerar provável que o líder do PS não volte a ser primeiro-ministro. Já sobre o seu futuro político, é igualmente fácil de prever que, se sair incólume do inquérito judicial de que é alvo, terá caminho para continuar o serviço público, seja em Belém, seja na Europa. Independentemente da avaliação fina que só o passar do tempo permitirá, estes 8 anos de poder deixaram duas heranças relevantes, uma para a história das instituições, outra do PS. A primeira marca que lembraremos de António Costa é a governação com a ‘geringonça’, que trouxe a esquerda para a área do poder. Isso encerrou uma fase da democracia, e abriu outra. Prova disso é que um dos candidatos ao PS assume querer governar com o PCP e com o Bloco, e isso não causa qualquer choque nacional. Para o Partido Socialista enquanto tal, o maior legado será a reconciliação com o princípio das contas certas no Estado, uma alteração profunda depois da bancarrota provocada pela governação de Sócrates. No fundo, o resgate do PS para o centro político e para a racionalidade financeira é o maior feito do líder que ousou governar com a esquerda.