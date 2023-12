Vão clarificadoras as primárias dos socialistas. Surpreendido pela saída de Costa, o PS encontrou um par de candidatos que sintetiza os dois partidos que coabitam a mesma sigla, um da ‘geringonça’, mais virado à esquerda e que, ‘grosso modo’, não quer a TAP privada, personificado em Pedro Nuno Santos, e outro mais centrista, moderado e aberto aos consensos do bloco central, corporizado em José Luís Carneiro, para quem a transportadora deve voar para os privados assim que seja possível, entre outros empurrões à sociedade civil. No fundo, o PS de Abril ‘versus’ o PS que lhe junta o 25 de Novembro. Estas eleições internas têm feito muito pelo partido, mantendo-o à tona do interesse mediático, e serão a principal razão para que continue a encabeçar as sondagens, apesar do terramoto político que o devastou. Quem sair vencedor desta corrida aparecerá reforçado por todo este escrutínio, e mais capacitado para ser um sério candidato a primeiro-ministro. Pedro Nuno partiu montado no controlo do aparelho, pelo que a crescente concorrência o terá surpreendido. Na construção do novo líder, falta o momento do debate. É péssimo sinal para a democracia não realizar debates entre os candidatos à liderança. Recusá-los pode ser erro fatal.





Entretanto, amanhã analisaremos aqui a comunicação ao País de Marcelo, única sob todos os pontos de vista.