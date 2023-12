Primeiro foi a perda de hábitos de leitura. Depois veio a tecnologia, que prende o cérebro das crianças à facilidade pré-formatada. A degradação dos hábitos familiares fez o resto - um dos dados mais relevantes do relatório é quando diz que “um jantar em família faz toda a diferença”. A esta quebra de qualidade da vida em casa juntou-se o facilitismo nas escolas. O ensino que não distingue o certo do errado, o fim dos exames para não stressar as crianças, os testes de resposta americana, a falta de exigência. Tudo conspira para que os anos passem e a qualidade dos ensinamentos vá piorando. A escola tem cada vez menos qualidade e exigência, e os alunos são tratados com a comiseração dos fracos. Só por isto já não seria de espantar o retrato negro do ensino. Mas a pandemia agravou as condições de aprendizagem. Passou a faltar um mínimo de exigência que advém de se olhar nos olhos o professor ali à frente. As aulas pela Net são um mito, mais um, sobre a revolução digital. Não havia computadores, não havia rede, no fundo não há escola a sério em Portugal há anos, e não só por causa da pandemia. Já vinha de trás. As empresas sofrem com a quebra de qualidade dos jovens, vítimas deste sistema, e que terão de fazer um esforço maior para terem uma oportunidade. Quem não gostou do relatório PISA sobre o ensino deve preparar-se: o pior ainda está para vir.