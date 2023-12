Seja por convicção ideológica, seja por tática política, os últimos 8 anos foram marcados por várias decisões que rompem com uma certa ideia de moderação social. No início deste ciclo político, quando o Bloco era um parceiro fundamental para a estabilidade governativa, chamavam-se a essas decisões as “causas fraturantes”, e funcionavam como uma espécie de contribuição do PS para manter a esquerda unida. Mas a passagem do tempo reduziu a relevância eleitoral do Bloco, sem que tenha chegado ao fim esse experimentalismo civilizacional no Parlamento. Uma série de leis que contrariaram a moderação social consagraram algum radicalismo da esquerda, e terão contribuído para o crescente divórcio do Portugal profundo com a política.









Quis o destino que o dia da demissão do Governo ficasse marcado pela aprovação na especialidade de um projeto-lei do PS sobre a autodeterminação sexual das crianças e jovens. A ideia é os alunos escolherem o nome e o género por que querem ser tratados, independentemente do sexo com que nasceram, e isto inclui a casa de banho que frequentam, por exemplo. Entre outras criatividades.

Claro, a lei dará em nada, no atual contexto. Mas o que é curioso verificar é como o PS se transformou numa realidade muito diferente do partido de Mário Soares, justamente ontem homenageado em Lisboa.