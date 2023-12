Bilhete Postal

A visita a postos de venda de jornais em todos os distritos de Portugal continental foi para nós uma das experiências mais gratificantes deste ano. E 2023 não foi um ano qualquer. Reformulámos a imagem gráfica do nosso Correio da Manhã, dando corpo à nova energia deste projeto jornalístico, que cresceu em todas as plataformas, na imprensa, no digital e na televisão. A alteração de propriedade da empresa foi concretizada de modo a salvaguardar a nossa independência, num processo que entra para a História dos media em Portugal. Mesmo num contexto tão complexo, nunca interrompemos a homenagem aos postos de venda. De norte a sul do País, do Litoral ao Interior, pude falar com dezenas de pequenos comerciantes, e escutar as dificuldades de quem faz da venda de jornais o seu ganha-pão, dando um contributo essencial para levar o nosso CM até si. Com a nova visita ao distrito do Porto que hoje começa, para agradecermos aos leitores e aos postos de venda o crescimento do Correio da Manhã em toda a região Norte, encerramos com chave de ouro esta iniciativa. Em 2023, as mais relevantes notícias, que mexeram com os poderes deste País, foram dadas aqui, em primeira mão, pelos nossos jornalistas. Assim continuará a ser em 2024, ano em que vamos prosseguir esta prodigiosa aventura em conjunto, e provar que o jornalismo independente e rentável é uma missão de serviço público essencial à democracia.

