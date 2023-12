A forma despudorada e sem dar cavaco a ninguém com que foram mudados os símbolos da República na comunicação do Governo é um exemplo da falência das representações nacionais e da própria forma como nos expressamos como Nação. Tratamos a solenidade do País e da História que nos transportou até aqui como uma brincadeira, um divertimento, ou, pior, uma questão de marketing ocasional. Só isso justifica que se diga, sem vergonha, que se procurou afastar tudo o que era divisivo e redutor nos símbolos nacionais, por troca com motivos inclusivos, plurais e laicos, dizem eles. Presume-se que a cruz de Cristo saiu por ser confessional, os castelos foram apagados por serem discriminatórios e a esfera armilar foi apagada simplesmente porque sim. Levar esta discussão para a área estética ou da eficácia da comunicação é um absurdo. O mais grave é haver funcionários, quem sabe se ao nível de uma qualquer direção-geral, ou mais abaixo ainda, que julgam ter direito a abrir um concurso de ideias, e que se arvoraram no direito de mudarem a forma como o País é representado nos documentos, com a única explicação de que o atual desenho fica mal.









A crise ataca na Justiça, na Saúde, na Habitação, e em tudo o que sabemos. O regime ressente-se das fragilidades éticas. Mas o desprezo dos nossos fundamentos corrói o ser profundo da Nação. É fogo que arde e queima sem se ver. Isto, se Camões não for considerado divisivo.