Se da entrevista de António Costa à TVI resulta que o primeiro-ministro mantém capital político assinalável, deixemos de lado o tema do processo na Justiça, de que os portugueses só quererão saber quando houver conclusões, e analisemos o conteúdo eleitoral do que disse o chefe do Governo de gestão. Dois dados que me parecem relevantes. O primeiro é que o próximo líder do PS, seja ele qual for, deve ficar preocupado. Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro sabem agora que o próximo candidato do PS a primeiro-ministro terá uma sombra tutelar que não vai parar de dar opiniões, seja em defesa do seu legado, seja por simples conhecimento da matéria. Costa não parece estar disposto a sair de cena nem a facilitar a vida ao sucessor. Quem ganhar a corrida interna no partido vai ser comparado com o primeiro-ministro em exercício. Isso será o pior para a afirmação do novo líder, sujeito a permanente processo de fragilização. Ora, daqui nasce a segunda conclusão da longa entrevista de Costa. O atual estado de espírito do ainda secretário-geral socialista beneficia objetivamente Luís Montenegro. Costa já só compara o que o seu Governo fez com o que faria um eventual executivo social-democrata, o que fixa o PSD como alternativa. Provavelmente, pela primeira vez em 8 anos, Costa passou hora e meia na televisão sem proferir a palavra Chega uma única vez. Montenegro agradece a credibilização.