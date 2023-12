Nada será como dantes. A eventual adesão da Ucrânia à União Europeia, cuja negociação recebeu ontem luz verde, vai alterar profundamente as regras do jogo. Trata-se de um país enorme à escala do continente, que forçosamente revolucionará os equilíbrios institucionais. Nações como Portugal perderão seguramente peso relativo.









Independentemente da duração da guerra, quando a Ucrânia se sentar à mesa do orçamento europeu a distribuição de fundos sofrerá uma mudança substancial. O futuro membro da União é um país com enorme potencial económico, mas muito pobre e devastado pela invasão, a necessitar de financiamento de Bruxelas a um nível que vai mexer com toda a arquitetura europeia. Leia-se: teremos menos fundos, ou deixaremos mesmo de os ter.

Sejamos claros: o mundo livre ocidental deve estar ao lado da Ucrânia contra a agressão russa. Por outro lado, a Europa é uma das maiores construções da humanidade. Todos os cidadãos europeus devem sentir-se orgulhosos com este anseio do povo ucraniano. Tudo isto é inquestionável.





Porém, Portugal não deve olhar para esta decisão e assobiar para o lado, como se tudo se passasse num mundo ideal e sem dor. Vai haver consequências, e convém não as ignorar olimpicamente, porque este é um dos maiores desafios que temos à nossa frente.