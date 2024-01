O ano novo representa o fim de um ciclo relevante para o País, com a saída de um primeiro-ministro que quase bateu a longevidade de Cavaco Silva. É cedo para balanços finais dos anos-Costa ou da geração-geringonça, não só pela proximidade temporal, mas sobretudo porque o fim da vida pública do chefe do Governo é uma incógnita. Convém, porém, olhar para a síntese que os portugueses fazem destes tempos. O barómetro deste mês da Intercampus, referência no universo dos estudos de opinião, dá um contributo para essa avaliação. Questionados sobre o melhor e o pior desta governação, pergunta suficientemente abrangente para abraçar os últimos 8 anos, os portugueses condenam os resultados na saúde, habitação, educação e justiça, e elogiam a gestão da dívida do Estado, a economia e os salários. ‘Grosso modo’, os serviços públicos são o grande fracasso de Costa, e o equilíbrio das contas públicas o seu maior feito. O caos nas urgências, a tragédia das avaliações escolares ou o garrote das famílias para pagar a casa provam-no, diariamente. O afastamento da República dos holofotes dos mercados de dívida também. Mais do que as intenções de voto, estes resultados, publicados ontem, aqui no CM, são relevantes para entender quais as pistas que poderão ser usadas na caça ao voto dos indecisos pelo PS e pelo PSD. O resto é folclore populista.