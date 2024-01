Onde nos teremos perdido para chegar ao ponto em que idosos doentes morrem em macas à entrada de hospitais sobrelotados, como aconteceu há duas noites em Penafiel, e hoje contamos aqui no CM? Que se terá passado na nossa vida coletiva para que a saúde se tenha degradado de tal forma que as escalas das urgências hospitalares são publicadas como se de uma mera lista das farmácias de serviço se tratasse? Até onde estaremos disponíveis para aceitar a quebra geral de segurança na vida através da fragilização do sistema de saúde? Quantos de nós, leitores, já passámos, diretamente ou através de algum familiar, pela angústia de sentirmos que o pior que nos pode acontecer é precisarmos de uma urgência, de uma consulta inesperada, de um conselho médico, noite fora ou nalguma parte do dia onde poderemos sucumbir ao medo de não encontrar assistência, ajuda, tratamento, mero amparo que seja? Afinal, o caos na saúde que por vezes se atingiu durante a Covid talvez já tivesse outro culpado. Só que a pandemia tinha as costas largas e ocultou a realidade. A margem da nossa tolerância com a falha, com o erro e com a demora alargou-se de forma irracional. Mas o que se está a passar não é normal, nem digno de uma sociedade moderna que respeita os seus cidadãos. Ponham todos a mão na consciência.