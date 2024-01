Bilhete Postal

Nos anos-Costa que estão prestes a chegar ao fim, pelo menos nesta encarnação governativa, a seguir à saúde, que anteontem aqui tratámos, o maior fracasso é a educação. Se na saúde há todo um contexto que enquadra e de alguma forma justifica o caos, na educação o que se está a viver resulta, em grande medida, da política errática e facilitista dos últimos anos. Errática, porque é sempre um erro transformar os professores num adversário político - e Costa fez do braço de ferro com a classe um ponto de honra, e chegou a ameaçar demitir-se se lhe fosse imposta uma cedência. Facilitista, porque as opções ideológicas tomadas em relação ao ensino normalizaram a incúria na avaliação, o défice na exigência e o colapso do valor do trabalho como traço distintivo da qualidade pessoal e pedagógica. A escola-facilitista, que se impôs como padrão intelectual predominante, cria uma geração de jovens com lacunas graves no português, na matemática e na generalidade das matérias, incultos, incapazes de reagir à frustração, sem qualquer curiosidade, nem auto-exigência. Tenho a certeza que este retrato não surpreende nenhum leitor com filhos ou netos em idade escolar, ou com jovens licenciados nas suas empresas. E o pior é que a cicatriz da educação vai perdurar.

