A 2 meses e 2 dias das eleições, já estão definidos os termos principais do duelo político que os portugueses vão decidir através do voto. O congresso do PS, realizado este fim de semana em Lisboa, e a formalização da AD, ontem, no Porto, mostraram que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro têm ambos um caminho muito estreito para tentarem chegar a primeiro-ministro. O novo líder do PS tem a tarefa mais complicada. Vai propor soluções para o País como se o seu partido não governasse há 8 anos. Além de ser inverosímil, esse exercício de equilibrismo será dificultado pela omnipresença do atual primeiro-ministro, sempre pronto a defender a sua obra. Depois de anos em que a esquerda responsabilizou Passos por tudo e por nada, veremos se não chegará o momento em que o discurso do PS venha a aproximar-se da nova máxima de que ‘a culpa foi do Costa’, sem ele tudo será melhor. Muito estreito é também o rumo definido por Luís Montenegro. A estratégia do líder do PSD é agarrar-se o mais possível ao centro. Basta vê-lo em qualquer intervenção televisiva: palavras serenas, discurso pausado, argumentos tão consensuais quanto possível, a voz tranquila. É seguramente uma boa forma de ir a votos se o PS se chegar mais à esquerda, mas pode deixar André Ventura excessivamente à solta. Dois líderes, duas estratégias no fio da navalha.