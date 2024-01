A esquerda do PS tem a vida facilitada nesta campanha. Basta-lhe culpar os socialistas pelo que correu mal e agitar a ideia de que só uma nova ‘geringonça’ conseguirá corrigir a rota. Bem diferente é a tarefa de André Ventura, que enfrenta uma eleição de alto risco para o seu partido.









E é bastante curioso verificar que pouco tem sido dito sobre a forma como a situação se tornou complexa para o Chega. Essa complexidade tem várias razões.

Em primeiro lugar, ao contrário da campanha que levou Costa à maioria absoluta, desta vez Ventura e o Chega não têm sido o tema omnipresente em todas as discussões. É como se o fantasma da extrema-direita se tivesse atenuado.





Depois, Montenegro diz que só será primeiro-ministro se ganhar as eleições. É uma jogada arriscada, mas estrategicamente certeira. Todos os eleitores potenciais do Chega pensarão duas vezes na hora do voto, porque a vitória do PS passa a ter outro peso e outras consequências. Para a direita já não basta ter mais deputados do que a esquerda. Será preciso que a AD tenha, pelo menos, mais um voto do que o PS.





Finalmente, há o problema do excesso de expectativas. Qualquer resultado abaixo das sondagens será uma desilusão que deixará o partido debilitado.





André Ventura, como político sagaz que é, já percebeu os riscos que enfrenta. Será curioso ver como reage.