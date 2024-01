Bilhete Postal

Nestes últimos dias podia ter acontecido por diversas vezes uma enorme tragédia numa das autoestradas mais movimentadas do País, a A5, que liga Lisboa a Cascais. Os contornos do crime hediondo que hoje faz a manchete do nosso CM são verdadeiramente assustadores. Alguém anda a fazer pontaria aos carros que passam na estrada, lançando enormes pedregulhos a partir de um viaduto, que só não mataram ainda nenhum dos respetivos ocupantes por mera sorte. O caso que relatamos hoje mais em detalhe ocorreu na noite de 22 de dezembro, muito perto do Natal, mas na GNR há registos de outras ocorrências. O pânico criado por esta prática criminosa é de uma gravidade extrema, que coloca vidas em risco, e que contribui para a sensação de insegurança. Em última análise, são autênticos atentados terroristas que visam a criação de um ambiente de medo e que colocam em causa a liberdade e a segurança de movimentos e de circulação. Ao que se conseguiu apurar, os ataques já duram desde agosto. É fundamental empenhar todos os meios policiais e de investigação criminal que se revelem necessários para deslindar este mistério, responsabilizar os responsáveis, e colocar um ponto final nesta loucura. E com a máxima urgência. Porque os milagres não são eternos.

