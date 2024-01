Bilhete Postal

O ano de 2024 constitui uma pequena armadilha que nos é colocada pelo nosso passado. A complexidade do Mundo leva-nos a procurar marcos simbólicos, narrativas que deem sentido à vida. Quando se trata da história coletiva, os aniversários redondos dão-se a celebrações especiais, que acabam por funcionar também como estímulo pedagógico.Dez anos disto, um século daquilo, celebrações da nossa memória que contribuem para sermos uma comunidade, e dessa forma reforçarmos o impulso de dar a conhecer factos marcantes, personalidades heroicas ou simples eventos significativos. Somos feitos de História, e, ao celebrá-la, contribuímos para a perpetuar. Ora, este ano há uma série dessas efemérides redondas que exigem preparação cuidada e invocações solenes.Dos 50 anos da Revolução dos Cravos ao meio milénio do nascimento de Camões, autor de ‘Os Lusíadas’, passando pelos 500 anos da morte de Vasco da Gama, o desfile de memórias excelentíssimas seria de molde a fazer de 2024 um ano de grande afirmação do orgulho coletivo. As notícias sobre a falta de preparação, e até de orçamento, para assinalar Camões são o principal sintoma de uma doença chamada desenraizamento cultural que afeta as nossas elites e lideranças, e que já começa a espalhar-se por toda a pirâmide social. Urge travar este pecado. Portugal não pode ser tratado como uma marca branca.