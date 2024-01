Com tamanho ‘cocktail’ de promessas, desta vez o mais certo é que André Ventura tenha ido longe demais. Como diz o povo, quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Ora, a esmola prometida não foi apenas muita. Foi demasiada. Inclui, por exemplo, um aumento de pensões que todos os pensionistas sabem que é impossível, como o Armando Esteves Pereira explica na última página.





Vejamos: o congresso do Chega em Viana do Castelo era um ato essencial para mudar o fôlego do partido. O tom e o conteúdo correram mal. Em vez de alargar a base de apoio, terá fechado Ventura um pouco mais no seu nicho eleitoral. Qualquer cidadão preocupado com a governabilidade do País ficou com a certeza absoluta de que dali não virá nenhuma solução.