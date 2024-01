Bilhete Postal

A distância entre a decisão de marcar eleições e a data propriamente dita do ato eleitoral provocou um enorme alheamento da política por parte dos portugueses, já de si bastante divorciados do mundo partidário. Tudo o que se passou ou foi dito no período de Natal, Ano Novo e arranque de 2024 teve uma importância muito relativa. A pré-campanha provocou sobretudo um enorme bocejo de indiferença - congressos dos partidos incluídos. Agora que falta pouco mais de mês e meio, que os partidos já têm as listas praticamente prontas e as propostas alinhavadas, é natural que os eleitores comecem a pensar no tema mais a sério. Esta semana, além das listas do PS, que vão ter algumas surpresas, haverá um momento relevante, que está a gerar expectativa no mundo político: trata-se do barómetro da Intercampus para o CM e o ‘Negócios’, que fixará os primeiros sintomas do trajeto dos indecisos. O mais provável é que os portugueses decidam o voto de forma muito semelhante ao que aconteceu há dois anos. No fim de semana das eleições, ou mesmo no próprio dia, muitos de nós faremos contas aos cenários de governabilidade e tomaremos a decisão com base nesse pressuposto maior: a estabilidade política, valor que tem guiado a generalidade dos atos eleitorais em Portugal. Veremos o que diz o barómetro.

