Bilhete Postal

O barómetro da Intercampus que hoje publicamos regista vários sintomas relevantes. Apesar de todo o desgaste do Governo, o PS continua a liderar as intenções de voto. O PSD não encontra forma de descolar, e a AD pouco parece ter acrescentado, pelo menos para já. O Chega ainda não atingiu o tecto para as suas expectativas e continua a crescer. A esquerda e a direita estão praticamente empatadas, deixando a governabilidade em aberto. É importante sublinhar, também, que o trabalho de campo decorreu entre 16 e 20 de janeiro. Ou seja, terminou no sábado passado, já depois do congresso do PS e da apresentação da AD, mas antes da convenção de domingo. Não incorpora, portanto, os efeitos, se os houve, do discurso, elogiado à direita, de Luís Montenegro. Por fim, a indecisão permanece a um nível muito elevado, perto de 15%. Isso replica o principal movimento das sondagens no ato eleitoral de 2022. Muitos eleitores só vão decidir nos últimos dias, ou mesmo no domingo da ida às urnas. Esse grupo de votantes de última hora pode entregar a vitória a qualquer um dos dois principais contendores. A chave do poder está em descodificar o que poderá mexer com todo este universo de portugueses que permanece na dúvida sobre qual o melhor Governo para o País. A campanha será decisiva.

